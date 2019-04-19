شاهد .. محافظ الأقصر ومدير الأمن يشهدان الليلة الختامية لمولد أبو الحجاج

الأقصر - أحمد مرعى

شهد كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، منذ قليل مساء اليوم الجمعة، فعاليات الليلة الختامية لمولد العارف بالله أبو الحجاج الأقصري بميدان أبو الحجاج.

وتحدث خلال الاحتفالية المستشار مصطفى ألهم ، محافظ الأقصر، مؤكداً علي أهمية الاحتفالات بأهل الخير والصلاح لما بمثله الإمام أبو الحجاج الأقصري من تاريخ صوفي ديني مميز، ويسير علي دربة كافة أبناء الأقصر، مشددا علي تقديم الدعم لأبناء الأسرة الحجاجية وتطوير المسجد والميدان لخدمة كافة ضيوف الإمام أبو الحجاج الأقصري.

كما تحدث خلال الفعالية الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي ، ورجال الأوقاف والأزهر الشريف بالمحافظة، بحضور المئات من أبناء محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة، ومن المقرر أن تنطلق بعد ظهر غداً السبت، دورة المولد السنوية التي تجوب كافة أنحاء المدينة .