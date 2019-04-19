شاهد.. احتفالات المصريين بالكويت أثناء التصويت على التعديلات الدستورية

كتبت – هناء أبو العز

توافد العشرات من المصريين المقيمين فى دولة الكويت، على مقر السفارة المصرية لدى الكويت للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي بدأت عملية الاقتراع عليها بالنسبة للمصريين فى الخارج، اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل.

وعبر المشاركون عن فرحتهم بالمشاركة فى الاستفتاء، من خلال إذاعة الأغانى الوطنية، والرقص عليها، كما حثوا المواطنين على النزول للاستفتاء والإدلاء بأصواتهم، كونه حق من حقوقهم الدستورية.

وتجرى عملية التصويت فى 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

ووفقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد فى الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.