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شاهد..احتفاء المصريين بإيطاليا بمشاركتهم فى التصويت على التعديلات الدستورية

الجمعة، 19 أبريل 2019 12:05 م
شاهد..احتفاء المصريين بإيطاليا بمشاركتهم فى التصويت على التعديلات الدستورية
كتب أحمد جمعة
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احتفى المصريين المقيمين فى إيطاليا بمشاركتهم فى الإدلاء بأصواتهم بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي بدأت عملية الاقتراع عليها بالنسبة للمصريين فى الخارج، اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل.

كان أعضاء اللجنة البعثة الدبلوماسية المشرفة على الاستفتاء فى روما، برئاسة السفير هشام بدر في استقبال المواطنين المصريين الراغبين فى الإدلاء برأيهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى أقرها مجلس النواب.

فيما فتحت القنصلية العامة فى ميلانو برئاسة السفير إيهاب أبو سريع أبوابها للمواطنين المصريين المقيمين فى ميلانو للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتستمر عملية الاستفتاء بمقر السفارة المصرية لمدة 3 ايام 19 و 20 و21 أبريل، وتجرى تحت إشراف السفارة المصرية برئاسة السفير خالد عبد الرحمن.

وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث إنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

 

 

 


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روما

إيطاليا




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