سلطات المطار تضبط 3 محاولات تهريب لمنشطات وأدوية

ضبط رجال الجمارك بالإدارة العامة للصادرات الجوية بمطار القاهرة الدولى، 3 محاولات تهريب لكمية من المنشطات الجنسية والأدوية وسبح العاج، قبل تهريبها خارج البلاد.

اوضحت مصادر، أثناء إنهاء الاجراءات الجمركيه على الطرود المصدرة بجمرك صادر إير فرانس تم الإشتباه في مشمول بوليصة شحن رقم 57/83502994 شهاده صادر رقم 353 باسم م . أ بعدد طرد بوزن 70 كيلو مصدرة إلى السويد، بالتفتيش تبين وجود 1652 كيس جل و940 أمبول 50 مللى و 800 قرص منشطات جنسية رجالى وحريمى وعبوه بلاستيك بها بودر بوزن 30 مللى منشطات جنسية رجالى وحريمى مخبأة داخل عبوات صابون وجه.

واضافت المصادر، أثناء انهاء الاجراءات الجمركيه على الطرود المصدره بجمرك صادر مصر للطيران، تم الإشتباه فى مشمول بوليصة الشحن رقم 077/994367724 والمصدره الى دوله تشاد بيان جمركى رقم 54 53 بعدد 41 طرد ملابس وموبيليا بوزن 5145 كيلو، تبين وجود 30 كيلو من الأدوية البشرية دون أية موافقات صحية أو الشركات المنتجة .

وداخل جمرك صادر مصر للطيران أيضا، تم الإشتباه فى مشمول بوليصه الشحن رقم 229/14614320 بيان جمركي رقم 7 114 باسم ر . ت بعدد 36 طرد ملابس و منتجات يدويه مصدرة إلى الكويت، وبفتح الطرود تبين وجود مجموعه من السبح مختلفه الاشكال والاحجام في احد الطرود يشتبه ان تكون مصنوعه من العاج بوزن11 كيلو جرام .

وبالعرض علي الإداره العامة للحياه البرية أفادت بصحه تشكك الجمرك وأنها مصنوعة من العاج، وقدرت قيمه المضبوطات بحوالى 500 ألف جنيه.

قرر هلال توفيق رئيس الإداره المركزيه لجمارك الصادرات والواردات الجويه إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات وأخطار الجهات المختصة.