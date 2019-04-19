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سقوط تشكيل عصابى لسرقة السيارات ومساومة مالكيها بالجيزة

الجمعة، 19 أبريل 2019 08:02 ص
سقوط تشكيل عصابى لسرقة السيارات ومساومة مالكيها بالجيزة تشكيل عصابى لسرقة السيارات - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات عقب سرقتهم سيارة نقل،  ومساومة مالكها على إعادتها مقابل الحصول على مبلغ 80 ألف جنيه، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى ضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بالجيزة، بلاغا من " جابر. ع " صاحب مؤسسة لتجارة الأوراق، أفاد فيه بسرقة مجهولين لسيارته النقل من أسفل العقار سكنه، وأنه تلقى اتصال هاتفى من رقم محدد يساومه على إعادة السيارة مقابل مبلغ 80 ألف جنية على أن تتم المقابلة بمنطقة العمرانية، ويترك المبلغ المالى بمكان سيحدده له، وسيعثر على كيس به رخصة تسيير السيارة، وعقب ذلك يرشده عن مكان السيارة.

وبإعداد عدة أكمنه سرية، حضر شخصين واستوليا على الكيس الذى يحتوى على المبلغ المالى، وفرا هاربين، وتمكن رجال المباحث من مطاردتهما وضبطهما، وتبين أنهما كلا من " محمد. ح " سابق اتهامه فى 8 قضايا ( سرقة وسائل نقل – سلاح – مخدرات – سرقة متنوعة وأخرهم ( سرقة وسائل نقل ) والمحكوم عليه فى قضية ( ضرب ) بالحبس سنه وغرامه 500 جنية وبحوزته 7 قطع حشيش، و" كتر " ومبلغ 670 جنيه، و " أيمن. ى "  سابق اتهامة فى قضية ( سرقة ) وبحوزته سلاح أبيض " مطواه "

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالإشتراك مع كلا من " سامح.ا "  مسجل شقى خطر فئه ج سرقات عامة سابق اتهامه فى 29 قضية ( سرقة وسائل نقل – سرقة متجر – مخدرات – تدابير أمنية – سرقة متنوعة – سرقة مسكن – أداب عامة – جرائم أُخرى ) أخرهم سرقة وسائل نقل المحكوم علية فى قضية تبديد بالحبس سنة،  و " سيد. أ " المحكوم عليه فى 6 قضايا ( إيصال أمانة  - تبديد – ضرب ) أخرهم تبديد بالسجن 3 سنوات بلغ إجمالى مدة الحبس 6 سنوات و11 شهر،  وأنهم يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابياً تخصص نشاطة الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبلغ مالي، وأضافا أنهما فى طريقهما لمقابلة المتهمين لإقتسام متحصلات السرقة.

بانتقال رجال المباحث بصحبة المتهمين المضبوطين  إلى أعلى دائرى المنيب دائرة قسم العمرانية، تم إعداد أكمنه سرية وأمكن ضبط المتهمين الثالث والرابع حال استقلالهما السيارة المبلغ  بسرقتها عقب تغيير معالمها ووضع لوحات معدنية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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