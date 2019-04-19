وأضاف القوني – فى تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت، عقب بدء عملية الاقتراع فى السفارة المصرية بالكويت – أن بداية التصويت شهدت توافد عدد كبير من الناخبين، في حين هناك عدد أكبر خارج مقر السفارة، في انتظار دوره للدخول والادلاء بأصواتهم.

وأعرب عن تفاؤله بحجم مشاركة أبناء الجالية فى عملية الاقتراع على التعديلات الدستورية، متوقعا أن نكون كثيفة، مثلما حدث في العام الماضي خلال الانتخابات الرئاسية.

وأوضح القوني أن السفارة المصرية لدى الكويت، استعدات لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية منذ فترة طويلة، لضمان خروجها بالشكل اللائق والمأمول، لافتا إلى أنه تم ترتيب العديد من الأمور بالتنسيق مع الجانب والسلطات الكويتية؛ لتسهيل مشاركة أبناء الجالية فى عملية الاقتراع.

وأضاف سفير مصر لدى الكويت قائلا: "أشكر الكويت على دعمها المعهود للسفارة في ترتيب وتنظيم مثل هذه المناسبات، وهو ما يؤكد أن العلاقات المصرية – الكويتية في أحسن حالاتها، وهو ما يعكسه التعاون الوطيد بين البلدين فى مختلف المجالات، وكذلك الرغبة المشتركة بينهما في دفع العلاقات إلى آفاق أرحب".