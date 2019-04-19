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سفير مصر لدى الكويت: إقبال الناخبين فى اليوم الأول من الاستفتاء بداية مبشرة

الجمعة، 19 أبريل 2019 08:22 م
سفير مصر لدى الكويت: إقبال الناخبين فى اليوم الأول من الاستفتاء بداية مبشرة المصريين فى الكويت
أ ش أ
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قال سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، إن اليوم الأول من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمثابة بداية مبشرة؛ حيث كان الإقبال كبيرًا من أبناء الجالية على ممارسة حقهم الدستورى.


وأعرب القونى - فى تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت، عقب إغلاق صناديق الاقتراع فى اليوم الأول من عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية - عن توقعه فى أن يشهد اليومان القادمان، إقبالاً متزايدًا من جانب أبناء الجالية، خاصة فى ظل ما شهده اليوم الأول من تنوع كبير فى المشاركين فى التصويت، ما بين رجال، وشباب، ونساء، وكبار للسن وذوى الاحتياجات الخاصة فى صورة رائعة لذلك العرس الديمقراطي.

 

وأضاف القونى قائلاً: "أتوجه بالشكر لأبناء الجالية المصرية فى الكويت، لحسهم الوطنى ودعمهم لجهود السفارة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل مشاركة الناخبين المصريين فى الاستفتاء فى الكويت ، رغم أن ذلك ليس بالجديد عليهم ؛ حيث تبوأ أبناء الجالية المرتبة الأولى، كأعلى الجاليات تصويتاً فى جميع الاستحقاقات الانتخابية التى عقدت خارج مصر مؤخرًا، والتى كان آخرها انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لولاية ثانية فى مارس 2018".

 

 


وكان سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، قد أغلق أبواب اللجنة الانتخابية، فى ختام اليوم الأول للتصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين فى الخارج؛ وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلى للكويت، طبقا للمواعيد المقررة من قبل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، حيث قام بإغلاق صناديق الاقتراع بالشمع الأحمر، ووضعها بمكان مؤمن داخل المقر الانتخابى بالسفارة.

 

 


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