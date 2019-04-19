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سفير مصر لدى أثيوبيا: المصريون يمارسون حقهم الدستورى منذ الدقائق الأولى

الجمعة، 19 أبريل 2019 01:31 م
سفير مصر لدى أثيوبيا: المصريون يمارسون حقهم الدستورى منذ الدقائق الأولى السفارة المصرية فى اثيوبيا
أحمد جمعة - هناء أبو العز
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صرح أسامة عبد الخالق، سفير مصر لدى أثيوبيا، بأن اللجنة المشكلة بالسفارة لتصويت المصريين المقيمين في أثيوبيا والمتواجدين فيها للاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب، بدأت أعمالها في التاسعة صباح اليوم 19 ابريل لمدة ثلاثة أيام حتي مساء الأحد 21 أبريل الحالي وفقاً لتعليمات اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.
 
وبدأ المصريون أبناء الجالية المصرية في أديس أبابا والمدن الأثيوبية الأخري في التوافد علي مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني منذ بدء أعمال اللجنة، وظهر الحرص من أبناء الجالية المصرية علي المشاركة في أعمال التصويت في انسيابية وبحس وطني بالغ.
 
وقد أعضاء اللجنة المشكلة بالسفارة، كافة التسهيلات للمواطنين لتيسير أدلائهم بالأصوات وممارسة حقوقهم الدستورية وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بذلك الصدد.
 
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وتجرى عملية التصويت فى 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

 

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ووفقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد فى الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

 

 

 


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