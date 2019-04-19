سفير مصر لدى أثيوبيا: المصريون يمارسون حقهم الدستورى منذ الدقائق الأولى

أحمد جمعة - هناء أبو العز

صرح أسامة عبد الخالق، سفير مصر لدى أثيوبيا، بأن اللجنة المشكلة بالسفارة لتصويت المصريين المقيمين في أثيوبيا والمتواجدين فيها للاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب، بدأت أعمالها في التاسعة صباح اليوم 19 ابريل لمدة ثلاثة أيام حتي مساء الأحد 21 أبريل الحالي وفقاً لتعليمات اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.

وبدأ المصريون أبناء الجالية المصرية في أديس أبابا والمدن الأثيوبية الأخري في التوافد علي مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني منذ بدء أعمال اللجنة، وظهر الحرص من أبناء الجالية المصرية علي المشاركة في أعمال التصويت في انسيابية وبحس وطني بالغ.

وقد أعضاء اللجنة المشكلة بالسفارة، كافة التسهيلات للمواطنين لتيسير أدلائهم بالأصوات وممارسة حقوقهم الدستورية وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بذلك الصدد.