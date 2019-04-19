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سفير مصر بواشنطن: المصريون حريصون على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الجمعة، 19 أبريل 2019 04:55 م
سفير مصر بواشنطن: المصريون حريصون على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن
(أ ش أ)
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أكد السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن حرص المصريين فى الولايات المتحدة الأمريكية على المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية رغم بعد معظم الولايات الأمريكية عن مقر السفارة المصرية بالعاصمة واشنطن.


وقال السفير المصرى - الذى أدلى بصوته اليوم (الجمعة) بمقر السفارة المصرية بواشنطن مع بدء فعاليات اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية- إن السفارة والقنصليات المصرية فى الولايات المتحدة ـ فى مدن نيويورك وشيكاغو ولوس أنجيلوس وهيوستون ـ استعدت لتقديم كافة التسهيلات للمصريين المقيمين فى الولايات المتحدة للإدلاء بأصواتهم والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم.


وأضاف رضا فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بواشنطن، إلى أن السفارة والقنصليات مفتوحة من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء . موضحا أن اليوم (الجمعة) هو يوم عمل فى الولايات المتحدة ومن ثم يمكن المشاركة فى الساعات المسائية أيضا إلى جانب الصباحية تيسيرا على المواطنين.


وأوضح أن أقرب الولايات إلى السفارة المصرية هى ولايتا فيرجينيا وميريلاند، بالإضافة إلى العاصمة الأمريكية لكن المصريين فى الولايات المتحدة حريصون على المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى مثل هذا الحدث الهام، ولذلك يأتى كثير منهم من ولايات أبعد جغرافيا نظرا لارتباط المصريين بوطنهم الأم ورغبتهم فى المشاركة الإيجابية.

 


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