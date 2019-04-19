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سفير مصر ببكين: المشاركة فى الاستفتاء واجب وطنى للمساهمة فى تشكيل المستقبل

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:53 ص
سفير مصر ببكين: المشاركة فى الاستفتاء واجب وطنى للمساهمة فى تشكيل المستقبل السفير أسامة المجدوب سفير مصر فى بكين
بكين (أ ش أ)
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دعا السفير أسامة المجدوب سفير مصر فى بكين أبناء الجالية المصرية فى الصين إلى المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للمساهمة فى تشكيل المستقبل وصياغة الحاضر.

وقال المجدوب - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، عقب الإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر لجنة التصويت فى السفارة المصرية ببكين - "أدعو جميع أبناء الجالية المصرية إلى المشاركة فى الاستفتاء للتعبير بحرية عن رأيهم، خاصة وأن المشاركة هى التى تحفظ حقهم الدستوري، يساهمون من خلالها فى تشكيل المستقبل وصياغة الحاضر".

وأعرب المجدوب عن سعادته لمشاركة عدد كبير من الشباب من أبناء الجالية المصرية فى الاستفتاء، خاصة أن التعديلات الدستورية تؤثر فى المستقبل، معتبرا أن ذلك يعكس قدرا كبيرا من الوعى لدى هؤلاء الشباب، ورؤية يريدون إيصالها لقيادة الدولة.

وأكد أن الأهم بالنسبة لعملية الاستفتاء هو المشاركة الإيجابية، وعدم التقاعس، وحرص كل شخص على ممارسة وإعمال حقه الدستوري، مشيرا إلى أن السفارة المصرية فى بكين تقدم كل المساعدة والتسهيلات الممكنة للتيسير على المواطنين المشاركين فى عملية التصويت.

وفتحت لجنة التصويت المتواجدة فى مقر السفارة المصرية بالعاصمة (بكين) أبوابها من الساعة التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلي) أمام المواطنين المصريين للإدلاء بأصواتهم، فيما يمتد التصويت حتى التاسعة مساء بتوقيت بكين.

وتجرى عملية التصويت فى 140 مقرا انتخابيا فى 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث إنه طبقا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء (بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد).

ووفقا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد فى الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء كانت سارية أم لا.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم أعلن أمس الأول /الأربعاء/ مواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حدد أيام الجمعة والسبت والأحد (من 19 حتى 21 أبريل) للمصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين (من 20 حتى 22 أبريل) للمصريين بالداخل.

 

 


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