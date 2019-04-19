سفير مصر بالجزائر: توافد المواطنين للتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الجزائر /أ ش أ/

أدلى السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر وقرينته بصوتيهما، صباح اليوم الجمعة، فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمقر السفارة المصرية بالجزائر.

وقال السفير مشرفة – فى تصريحات صحفية - إن التصويت بدأ بمقر السفارة منذ صباح اليوم، مضيفا أن الجالية المصرية بدأت فى التوافد للتصويت، متوقعا أن يزيد الإقبال عقب صلاة الجمعة.

وأضاف أن السفارة وفرت كل التجهيزات الإدارية لعملية التصويت، مشيرا إلى أن عدد الجالية ليس كبيرا، حيث يبلغ عدد المصريين فى الجزائر العاصمة فقط 300 شخص، كما أن هناك عددا كبيرا من الجالية فى ولايات خارج الجزائر.

وأشار إلى أنه نظرا للحراك الشعبى اليوم بالجزائر من المتوقع أن يكون الإقبال اليوم ضعيفا على التصويت، متوقعا زيادة الأعداد خلال اليومين القادمين.

وأكد السفير مشرفة أن الجالية المصرية بالجزائر تتمتع بالحس الوطني، ولديها الرغبة فى المشاركة فى صنع مستقبل بلادها.