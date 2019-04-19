سفير مصر بألمانيا: انتهاء التصويت فى اليوم الأول للاستفتاء

كتب مصطفى عنبر

قال السفير بدر عبد العاطى، سفير مصر فى ألمانيا، إن عملية التصويت على التعديلات الدستورية فى يومها الأول، انتهت منذ قليل. وسيتم استكمال التصويت غدا السبت.





وأوضح السفير "عبد العاطى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن عملية التصويت اليوم، انتهت بشكل إيجابى وفى ظل أجواء احتفالية ودون أى مشاكل تذكر.





وتابع:"كان من الملاحظ توافد الشباب والعائلات والمرأة فى ظل أجواء احتفالية رغم ان اليوم كان إجازة رسمية فى المانيا بمناسبة عيد الفصح".





وأضاف أنه كان من الملاحظ أيضا توافد كبار السن وتكبدهم مشاق السفر نظرا للمسافات البعيدة التى تفصل بين أماكن إقامتهم ومقار الاقتراع.



