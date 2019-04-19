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سفير مصر بألمانيا: انتهاء التصويت فى اليوم الأول للاستفتاء

الجمعة، 19 أبريل 2019 09:06 م
سفير مصر بألمانيا: انتهاء التصويت فى اليوم الأول للاستفتاء تصويت المصريين على الاستفتاء فى ألمانيا
كتب مصطفى عنبر
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قال السفير بدر عبد العاطى، سفير مصر فى ألمانيا، إن عملية التصويت على التعديلات الدستورية فى يومها الأول، انتهت منذ قليل. وسيتم استكمال التصويت غدا السبت.

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وأوضح السفير "عبد العاطى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن عملية التصويت اليوم، انتهت بشكل إيجابى وفى ظل أجواء احتفالية ودون أى مشاكل تذكر.

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وتابع:"كان من الملاحظ توافد الشباب والعائلات والمرأة فى ظل أجواء احتفالية رغم ان اليوم كان إجازة رسمية فى المانيا بمناسبة عيد الفصح".

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وأضاف أنه كان من الملاحظ أيضا توافد كبار السن وتكبدهم مشاق السفر نظرا للمسافات البعيدة التى تفصل بين أماكن إقامتهم ومقار الاقتراع.

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