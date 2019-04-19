سفارة كازاخستان: شرطة سياحية مجهزة لحماية الأجانب فى "لؤلؤة آسيا"

كتبت رباب فتحى

أعلنت وزارة الداخلية لجمهورية كازاخستان عن تشكيل شرطة سياحية لحماية السياح الأجانب. وتتمثل مهام الشرطة السياحية في مساعدة السياح الأجانب، وضمان أمنهم وسلامتهم وتوفير المعلومات المفيدة لهم، بحسب بيان من سفارة كازاخستان بالقاهرة اليوم.

تعمل الشرطة السياحية في مدن نور-سلطان، ألماتي، ومحافظات ألماتي، اقمولا وتركستان وشرق كازاخستان مراكز سياحية فى "لؤلؤة آسيا".

وأوضح البيان، أن ضباط وجنود الشرطة السياحية مجهزون بأحدث المعدات مثل كاميرات فيديو، ولاسلكى ويجيدون اللغات الكازاخية والروسية والإنجليزية وإحدى اللغات الأجنبية المنتشرة مثل اللغة العربية.

وتعتبر كازاخستان من أهم الاتجاهات السياحية غير التقليدية، حيث تتمتع البلاد بطبيعة خلابة وجبال مكسوة بغابات، كما تشتهر بعلاج طبيعي مثل علاج بقرن الغزال والأعشاب المختلفة والمصحات على عيون ومياه جوفية.