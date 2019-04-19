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الجمعة، 19 أبريل 2019 01:36 م
خالد صلاح
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زيادة أعداد المشاركين فى الاستفتاء عقب الانتهاء من صلاة الجمعة فى الكويت

الجمعة، 19 أبريل 2019 12:58 م
زيادة أعداد المشاركين فى الاستفتاء عقب الانتهاء من صلاة الجمعة فى الكويت مشاركة المصريين بالكويت فى الاستفتاء
الكويت(أ ش أ)
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شهدت السفارة المصرية لدى الكويت إقبالا مكثفا من قبل الناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية؛ وذلك فى أعقاب انتهاء صلاة الجمعة.

وتزايد أعداد الناخبين أمام مقر السفارة، حيث اصطفوا فى طوابير طويلة أمام البوابات الإلكترونية التى تم وضعها بمدخل السفارة، حاملين الأعلام الوطنية.

وحرص عدد كبير من أبناء الجالية على اصطحاب أطفالهم؛ للمشاركة فى أجواء الاقتراع الاحتفالية، والتقاط الصور التذكارية أمام مقر السفارة، فيما حرص البعض على التقاط صور تذكارية مع سفير مصر لدى الكويت طارق القوني.

وكان سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، قد افتتح لجنة الاقتراع المخصصة لأبناء الجالية المصرية فى الكويت، فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، بتوقيت الكويت؛ للاستفتاء على التعديلات الدستورية وسط حضور مكثف من الناخبين.

وحرص القونى على أن يكون أول من يدلى بصوته باللجنة، حتى يتفرغ للإشراف على العملية الانتخابية؛ باعتباره رئيس اللجنة المشرفة عليها فى الكويت.

 


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