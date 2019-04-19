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رويترز: إنتاج روسيا النفطى 11.24 مليون برميل يومياً فى الفترة بين 1-18 أبريل

الجمعة، 19 أبريل 2019 05:44 م
رويترز: إنتاج روسيا النفطى 11.24 مليون برميل يومياً فى الفترة بين 1-18 أبريل نفط
موسكو – رويترز
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قال مصدر بقطاع النفط لرويترز اليوم الجمعة إن إنتاج روسيا النفطى بلغ نحو 11.24 مليون برميل يوميا فى الفترة بين الأول من أبريل و18 من الشهر نفسه.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون كبار للنفط بقيادة روسيا على خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير لتحقيق التوازن فى السوق ودعم أسعار الخام.

ومن تلك الكمية، تعهدت روسيا بخفض الإنتاج 228 ألف برميل يوميا من مستوى إنتاج أكتوبر 2018، وهو خط الأساس للاتفاق، وفى أكتوبر من العام الماضى، كانت روسيا تضخ 11.41 مليون برميل يوميا ، وامتنعت وزارة الطاقة الروسية عن التعقيب.


 

 


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