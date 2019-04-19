روسيا: مبعوث بوتين إلى سوريا بحث مع الأسد تطبيع العلاقات بين دمشق ودول الجوار

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كشفت موسكو أن الوفد الروسى الرفيع بقيادة مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، بحث مع الرئيس السوري، بشار الأسد، تطبيع علاقات سوريا مع الدول العربية.

وأكدت الخارجية الروسية -فى بيان أصدرته عقب اللقاء حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن الأسد استقبل اليوم الجمعة الوفد الروسى الوزارى الذى ضم كلا من لافرينتييف ونائب وزير الخارجية الروسي، سيرجى فيرشينين، ومسئولين من وزارة الدفاع الروسية.



وذكر البيان الروسى أن المحادثات تناولت النظر فى مسائل ضمان التسوية السياسية المستدامة" للأزمة السورية "بالتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، وأن اهتماما خاصا تم إيلاؤه فى هذا السياق إلى مهمة تشكيل اللجنة الدستورية وإطلاق عملها فى أسرع وقت ممكن.



وشددت الخارجية الروسية -فى بيانها- على أن المحادثات شملت أيضا "بحث مهمات ترتيب الأمور فى سوريا خلال فترة ما بعد النزاع وتطبيع علاقات الجمهورية العربية السورية مع الدول العربية".



وأجرى الوفد الروسى الرفيع هذا اللقاء بعد أن بحث فى وقت سابق من اليوم الملف السورى مع ولى العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، فى الرياض.

وأعار الطرفان -حسب بيان لوزارة الخارجية الروسية- اهتماما خاصا إلى ضمان تسوية سياسية مستدامة فى سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولى 2254 وتقديم ما يلزم من الدعم لجهود إعادة إعمار البلاد.