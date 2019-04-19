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روسيا ترفع مستوى قواتها بالبحر الأسود ردا على اقتراب قواعد الناتو من شواطئها

الجمعة، 19 أبريل 2019 05:17 م
روسيا ترفع مستوى قواتها بالبحر الأسود ردا على اقتراب قواعد الناتو من شواطئها الرئيس الروسى بوتين
(أ ش أ)
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قال نائب وزير الخارجية الروسي أكسندر جروشكو، إن بلاده ترفع مستوى قواتها في البحر الأسود ردا على تعزيز حلف شمال الأطلسي (ناتو) لقواته في الجوار، وبما يتناسب مع متطلبات الدفاع الروسية.

وقال جروشكو -في تصريحات لوكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الجمعة- "إننا نرفع مستوى قواتنا في ضوء حقيقة أن البنى التحتية لحلف الناتو تقترب من شواطئنا. كل جهودنا بالطبع كافية ومتناسبة مع متطلبات الأمن الدفاعي الحقيقية لروسيا".


وأضاف المسئول الروسي أن موسكو تراقب عن كثب مشاريع البنية التحتية للناتو في رومانيا وبلغاريا، بالإضافة إلى ما قال إنها محاولات من دول الناتو لبناء قواعد ونشر قوات إضافية قرب روسيا. وتابع: "سنرد على ذلك بما يتفق مع أفكارنا بشأن ما يمكن فعله لتأمين مصالحنا الدفاعية والأمنية. سيتم فعل ذلك بلا شك".


وأشار إلى أن الحلف يحاول "شيطنة" النشاط العسكري الروسي في البحر الأسود. وقال: "بوجه عام لم يتغير شيء.. ظل أسطول البحر الأسود هنا طوال الأعوام المائتين الماضية، بما يتضمن الفترة التي كانت القرم فيها أوكرانية. يضم الأسطول سفنا السطحية منها أو الغواصات ومشاة البحرية وحرس الحدود ومكوّن جوي قوي جدا. من هذا المنطلق فإن جودة وجودنا العسكري في البحر الأسود لم تتغير بأي حال".

 

 


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الناتو

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