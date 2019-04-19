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روسيا تحث واشنطن مجددا للتخلى عن خطط القوة تجاه فنزويلا

الجمعة، 19 أبريل 2019 02:37 م
روسيا تحث واشنطن مجددا للتخلى عن خطط القوة تجاه فنزويلا نيكولاس مادورو
كتبت فاطمة شوقى
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حث الممثل الرسمى لوزارة الخارجية الروسية واشنطن على التخلى عن خطط القوة تجاه كاراكاس، معتبرة أن العقوبات التى تفرضها ضد فنزويلا تهديد "للسلام".
 
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاجاروفا إن "موسكو تعتقد أن استخدام الولايات المتحدة للقوة فيما يتعلق بفنزويلا ليس مجرد شىء مجرد ، ولكنه "حقيقة ممكنة".
 
ووفقا لقناة "تيلى سور" الفنزويلية فقالت المتحدثة إن "العقوبات ضد فنزويلا تشكل تهديدا للسلام والاستقرار فى المنطقة والوضع الدولى، مشيرة إلى أن موسكو هى ضد أى عقوبة من جانب واحد.
 
وقالت زاجاروفا إن "نسمع أكثر وأكثر عن احتمال وجود سيناريو لاستخدام القوة ضد فنزويلا من جانب الولايات المتحدة الامريكية، والذى يتم تكراره بنبرة مختلفة ، مع حجج مختلفة، وهذا يثبت الخطاب العدوانى فيما يتعلق بالدولة ذات السيادة.
 
 

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