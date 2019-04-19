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روسيا: أمريكا تتدخل بشكل صارخ فى مشروع نورد ستريم 2 للغاز

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:48 ص
روسيا: أمريكا تتدخل بشكل صارخ فى مشروع نورد ستريم 2 للغاز سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو (رويترز)
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اتهم سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بالتدخل الصارخ فى مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 الروسى للغاز.

وتقود شركة الطاقة الحكومية الروسية جازبروم مشروع نورد ستريم 2، الذى يُهدف إلى ضخ الغاز الروسى إلى ألمانيا عبر خط أنابيب يمر عبر بحر البلطيق، ويواجه المشروع معارضة شديدة من الولايات المتحدة.

وقال لافروف "التدخل فى عملية تأسيس مشروع نورد ستريم 2 ببساطة صارخ، على سبيل المثال انظروا إلى التصريحات العلنية المتكررة الصادرة عن السفير الأمريكى إلى برلين التى تطالب ببساطة الحكومة الألمانية بتغيير موقفها والتصرف ضد مصالحها الخاصة".

 

 


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أمريكا

مشروع نورد ستريم 2 للغاز




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