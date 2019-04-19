video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 11:45 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"رجال الأعمال" تجتمع مع مرفق الكهرباء لبحث تعريفة توليد الطاقة من المخلفات

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:00 م
"رجال الأعمال" تجتمع مع مرفق الكهرباء لبحث تعريفة توليد الطاقة من المخلفات أسامة جنيدى رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تجتمع لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، مع الدكتور محمد عبد الرحمن الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المهندس شريف زهير مدير إدارة التعريفة بالجهاز، الدكتور وسام الباز مستشار الجهاز، يوم الثلاثاء المقبل.
 
ويهدف اللقاء إلى فتح باب الحوار والمناقشة حول "خطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء خلال الفترة المقبلة لتشجيع الاستثمارات فى قطاعات الطاقة المختلفة، ودور مجتمع الأعمال المصرى للمساهمة فى تحقيقها"، مع إلقاء الضوء على بعض الموضوعات الهامة، ومنها توليد الكهرباء من المخلفات أو الحرارة بمنظومات ال Co-Generation أو غاز الشعلة، بالإضافة إلى قواعد وأسس رسوم استخدام الشبكة الموحدة لنقل الكهرباء من أماكن التوليد إلى أماكن الاستهلاك.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"رجال الأعمال":مذكرة بالإجراءات اللازمة لإنجاح مبادرة الرئيس للقضاء على المخدرات

اخبار الاقتصاد

رجال الاعمال

مرفق الكهرباء

توليد الطاقة

المخلفات




لا تفوتك
على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

البابا تواضروس داعيًا للمشاركة: التعديلات الدستورية فى صالح الوطن

البابا تواضروس داعيًا للمشاركة: التعديلات الدستورية فى صالح الوطن

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة