"رجال الأعمال" تجتمع مع مرفق الكهرباء لبحث تعريفة توليد الطاقة من المخلفات

كتب هانى الحوتى

تجتمع لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، مع الدكتور محمد عبد الرحمن الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المهندس شريف زهير مدير إدارة التعريفة بالجهاز، الدكتور وسام الباز مستشار الجهاز، يوم الثلاثاء المقبل.

ويهدف اللقاء إلى فتح باب الحوار والمناقشة حول "خطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء خلال الفترة المقبلة لتشجيع الاستثمارات فى قطاعات الطاقة المختلفة، ودور مجتمع الأعمال المصرى للمساهمة فى تحقيقها"، مع إلقاء الضوء على بعض الموضوعات الهامة، ومنها توليد الكهرباء من المخلفات أو الحرارة بمنظومات ال Co-Generation أو غاز الشعلة، بالإضافة إلى قواعد وأسس رسوم استخدام الشبكة الموحدة لنقل الكهرباء من أماكن التوليد إلى أماكن الاستهلاك.