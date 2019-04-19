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الجمعة، 19 أبريل 2019 06:05 ص
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رئيس نيجيريا يرفع الحد الأدنى للأجور

الجمعة، 19 أبريل 2019 05:00 ص
رئيس نيجيريا يرفع الحد الأدنى للأجور محمد بخارى رئيس نيجيريا
أبوجا /أ ش أ/
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وقع رئيس نيجيريا محمد بخارى، الخميس، مرسومًا بزيادة الحد الأدنى للأجور فى الدول الأفريقية الأكثر سكانًا.

وذكرت قناة (فرانس 24) أن بخارى قرر رفع الحد الأدن للأجور من 18000 نيرا (50 دولارًا أمريكيًا) إلى 30000 ألف نيرا (83 دولارًا أمريكيًا).

وأصبحت تكلفة المعيشة مسألة حيوية للكثيرين فى البلد الأكثر سكانا فى إفريقيا، حيث يعيش معظم الناس على أقل من دولارين فى اليوم.

ونظمت نقابات عمالية إضرابات - العام الماضى - للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجر، وطالبت فى بادئ الأمر بزيادته إلى 50 ألف نيرا فى الشهر.


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رفع الحد الأدنى للأجور

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