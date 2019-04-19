رئيس جمعية رجال الأعمال: مشروع العاصمة الإدارية نقلة حضارية لمصر

كتب هانى الحوتى

أكد على عيسى ، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن انطباع وفد الجمعية على زيارة مشروع العاصمة الإدارية خلال الأسبوع الماضى، إيجابى جداً نظراً لما لمسوه من إنجاز ضخم فى المشروعات المنفذة والجارى تنفيذها، مضيفا أن اكتمال المشروع سيحقق نقلة حضارية فى مصر، كما يثبت نجاح الدولة فى إنجاز هذا التحدى الضخم ، مضيفا لـ"اليوم السابع"، أن المشروع يفتح فرصة عمل للعديد من المشروعات الجارى تنفيذها، وفرص استثمارية للشركات .

وكان وفد ضم ما يقرب من 50 رجل أعمال، قد زار العاصمة الإدارية يوم الاثنين الماضى، وجاء أبرز المشاركين بالزيارة وهم على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ونائبه فتح الله فوزى، وكلا من حسن الشافعى، مجد الدين المنزلاوى، أعضاء مجلس الإدارة، محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء.

كما شارك بالزيارة محمد قاسم رئيس الشركة المصرية المالية للتجارة، يسرى الشرقاوى رئيس شركة HOC للاستشارات الاستثمارية، فتحية شتيوى رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وكلا من لمياء خضر، محمد راجح، عبد الوهاب عبد المنعم،وائل عامر، باسم نصرى ياسر عبد السلام، من الشركة، ومحمد الهوارى رئيس شركة حلو الشام للصناعات الغذائية والاستثمار الزراعى.

واستهل الوفد الزيارة، بلقاء عقد بإحدى فنادق القاهرة الجديدة، استمعوا خلال لشرح من مسئولى شركة العاصمة الإدارية الجديدة ، حول ما تم إنجازه من مشروع سواء المتعلق ببناء الأحياء السكنية ودور العبادة والبنية التحتية والطرق والحى الحكومى والنهر الأخضر، كما عقدوا حلقة نقاشية مع اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة الشركة حول الأمور المتعلقة بالفرص الاستثمارية للقطاع، واقتصاديات المشروع.