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رئيس جامعة أسيوط يدعو العاملين والطلاب للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور

الجمعة، 19 أبريل 2019 03:00 م
رئيس جامعة أسيوط يدعو العاملين والطلاب للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي
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دعا الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أعضاء هيئة التدريس، والعاملين وطلاب الجامعة، إلى المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتى تبدأ غدا السبت حتى الاثنين 22 إبريل، مؤكدا أن المشاركة تعد واجبًا وطنيًا على كل مواطن مصرى.
 
وأصدر رئيس جامعة أسيوط، توجيهاته إلى عمداء كليات الجامعة بتخفيف الجدول الدراسي المطبق على الطلاب بكافة الفرق الدراسية، وذلك يومى الأحد والاثنين القادمين والموافقين 21-22 إبريل الجارى، وذلك لتمكين الطلاب من المشاركة  فى الاستفتاء على التعديلات  الدستورية، مشيرا إلى أن ذلك التوجيه من شأنه التيسير على الطلاب المغتربين من خارج مدينة أسيوط عملية التوجه إلى مقار اللجان الخاصة بهم وخاصة فى ظل أن اليوم الأول المقرر للاستفتاء يوافق يوم السبت من الأسبوع القادم والذى يعد عطلة أسبوعية للعاملين والطلاب بالجامعة.
 
وأشار محمود بخيت أمين عام الجامعة إلى أصدار رئيس الجامعة قرارا بشأن منح العاملين بالجامعة إجازة نصف يوم من أصل يومى الأحد والاثنين المخصصين لإجراء الاستفتاء، موضحاً أن إجازة العاملين سوف تمنح فى صورة الانصراف فى الثانية عشر ظهراً، وذلك بالتناوب بين العاملين فى كل إدارة مما لا يؤثر سلباً على سير العمل ويستثنى من ذلك العاملين بالقطاعات الخدمية والمستشفيات الجامعية التى ينظم سير العمل بها عن طريق نوبات خدمة متبادلة.

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