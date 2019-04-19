رئيس اللجنة العامة المشرفة على الاستفتاء بكفر الشيخ: 649 مستشارا وقاضيا جاهزون

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال المستشار سعد السعدني، رئيس اللجنة العامة المشرفة على الاستفتاء بمحافظة كفر الشيخ، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، إن لجان محافظة كفر الشيخ جاهزة لاستقبال الناخبين بدء من صباح الغد السبت من الساعة التاسعة صباحاً للساعة التاسعة مساء ولمدة 3 أيام، مؤكداً أنه تم زيادة عدد المستشارين رؤساء اللجان وكذلك الموظفين، للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف السعدني، لـ "اليوم السابع"، أن عدد المستشارين فى اللجان الفرعية 579 مستشاراً وقاضيا، وبـ14 لجنة عامه 70 مستشاراً، بالإضافة لوجود 15 مستشاراً احتياطياً، مؤكداً حرصه على تقديم كل التيسيرات للمواطنين داخل اللجان.