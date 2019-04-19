رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

سارة علام

وصل الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية على رأس ووفد رفيع المستوى من القيادات الإنجيلية إلى المقر الباباوى بالعباسية، لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وضم الوفد المرافق للدكتور القس إندريه زكي قيادات الكنيسة الإنجيلية والهيئة القبطية الإنجيلية في مصر، فى تقليد يحرصون عليه في مختلف الأعياد تعبيرا عن روح المحبة والتآخى التى تجمع بين الكنيستين الإنجيلية والأرثوذكسية.

وتحتفل الكنيسة الإنجيلية بعيد القيامة، مساء السبت السابع والعشرين من أبريل الجاري، بعيد القيامة، في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، ويتراس الاحتفال القس أندريه زكي رئيس الطائفة، بينما تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية مساء نفس اليوم، برئاسة البابا تواضروس، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية