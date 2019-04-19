رئيس البرلمان اليمنى يدعو واشنطن إلى دعم جهود مكافحة الإرهاب

دعا رئيس مجلس النواب اليمنى سلطان البركانى، الولايات المتحدة إلى دعم الحكومة اليمنية ومساندتها فى إنهاء معاناة اليمنيين فى مختلف المحافظات ودعم جهود مكافحة الإرهاب.
وأشاد البركانى - خلال لقائه مع سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ماثيو تولر - بمواقف واشنطن فى دعم الشرعية باليمن، وحرصها على الحل السلمى وإنهاء الانقلاب، واستعادة دولته ومؤسساته الدستورية.
وشدد رئيس النواب اليمنى - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - على دور الأمم المتحدة والدول الراعية للعملية السياسية فى اليمن، إلزام مليشيا الحوثى بتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة، والذى قدمت فيه الحكومة اليمنية تنازلات كبيرة رغبة فى تحقيق السلام.
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