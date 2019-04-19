رئيس البرلمان اليمنى يدعو واشنطن إلى دعم جهود مكافحة الإرهاب

عدن أ ش أ

دعا رئيس مجلس النواب اليمنى سلطان البركانى، الولايات المتحدة إلى دعم الحكومة اليمنية ومساندتها فى إنهاء معاناة اليمنيين فى مختلف المحافظات ودعم جهود مكافحة الإرهاب.

وأشاد البركانى - خلال لقائه مع سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ماثيو تولر - بمواقف واشنطن فى دعم الشرعية باليمن، وحرصها على الحل السلمى وإنهاء الانقلاب، واستعادة دولته ومؤسساته الدستورية.

وشدد رئيس النواب اليمنى - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - على دور الأمم المتحدة والدول الراعية للعملية السياسية فى اليمن، إلزام مليشيا الحوثى بتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة، والذى قدمت فيه الحكومة اليمنية تنازلات كبيرة رغبة فى تحقيق السلام.