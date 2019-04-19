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رئيس البرلمان اليمنى يدعو واشنطن إلى دعم جهود مكافحة الإرهاب

الجمعة، 19 أبريل 2019 02:00 ص
رئيس البرلمان اليمنى يدعو واشنطن إلى دعم جهود مكافحة الإرهاب سلطان البركانى رئيس مجلس النواب اليمنى
عدن أ ش أ
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دعا رئيس مجلس النواب اليمنى سلطان البركانى، الولايات المتحدة إلى دعم الحكومة اليمنية ومساندتها فى إنهاء معاناة اليمنيين فى مختلف المحافظات ودعم جهود مكافحة الإرهاب.

وأشاد البركانى - خلال لقائه مع سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ماثيو تولر - بمواقف واشنطن فى دعم الشرعية باليمن، وحرصها على الحل السلمى وإنهاء الانقلاب، واستعادة دولته ومؤسساته الدستورية.

وشدد رئيس النواب اليمنى - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - على دور الأمم المتحدة والدول الراعية للعملية السياسية فى اليمن، إلزام مليشيا الحوثى بتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة، والذى قدمت فيه الحكومة اليمنية تنازلات كبيرة رغبة فى تحقيق السلام.

 


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