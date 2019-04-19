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رئيسة بعثة الجامعة العربية لمتابعة الاستفتاء تلتقى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

الجمعة، 19 أبريل 2019 07:12 م
رئيسة بعثة الجامعة العربية لمتابعة الاستفتاء تلتقى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الاستفتاء على تعديل الدستور
كتب مصطفى عنبر
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التقت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد بالجامعة العربية - رئيس بعثة الجامعة لمتابعة الاستفتاء على تعديل الدستور، بالمستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث استعرض الأخير الجهود التى قامت بها الهيئة للإعداد والتحضير للاستفتاء، وتناولَ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية التي اتخذتها الهيئة لضمان إجراء عملية الاستفتاء في أفضل الظروف، كما تحدث عن الترتيبات التى اتخذتها الهيئة لتمكين وتسهيل مشاركة الناخبين من مختلف الفئات في الاستفتاء.

 

أكدت السفيرة "أبو غزالة" خلال اللقاء، حرص الأمين العام للجامعة العربية الشخصي وحرص جامعة الدول العربية على مواكبة كافة الاستحقاقات الانتخابية التى جرت فى جمهورية مصر العربية على مختلف المستويات خلال السنوات الأخيرة، وأن بعثاتها أصدرت العديد من التقارير التى تضمنت توصيات فى مختلف النواحى المتعلقة بالعملية الانتخابية، وذلك بهدف تحسينها وتطويرها.

 

كما أشادت السفيرة أبو غزالة بأداء الهيئة الوطنية للانتخابات تحت رئاسة المستشار إبراهيم لاشين، مؤكدةً أن عمل الهيئة يشهد تطوراً هاماً منذ إشرافها على الانتخابات الرئاسية التى جرت عام 2018، وهو الأمر الذى سيكون له الأثر الإيجابى على تطوير وتحسين ونجاح العمليات الانتخابية المستقبلية فى جمهورية مصر العربية.

 

تجدر الإشارة إلى أن جامعة الدول العربية كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للانتخابات حول حقوق وواجبات بعثاتها لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية التى تجرى فى جمهورية مصر العربية.

 

فى ختام اللقاء، أعربت السفيرة "أبو غزالة" عن خالص تمنياتها أن يجرى الاستفتاء وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها، وفى جو يسوده الأمن والاستقرار.


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