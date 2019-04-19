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حبس متهمين بحيازة مخدر " الترمادول" بالتجمع 4 أيام

الجمعة، 19 أبريل 2019 05:06 م
حبس متهمين بحيازة مخدر " الترمادول" بالتجمع 4 أيام حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهمين بحيازة مخدر الترمادول بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات . 

ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الأول، معلومات تفيد بقيام "د. م" عامل، و"ن.م" عامل، بترويج المواد المخدرة وبيعها على العاملين بالمواد الخرسانية بدائرة القسم، وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم 12 قرص ترمادول، 7و قطع حشيش وبسؤالهم أنكروا ترويجهم للمواد المخدرة ، وحر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 

 


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