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جو بايدن يطلق الأربعاء حملته لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

الجمعة، 19 أبريل 2019 08:37 م
جو بايدن يطلق الأربعاء حملته لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن
أ ش أ
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ذكرت مجلة "ذا أتلانتك" الأمريكية، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، سيطلق رسميا، الأربعاء المقبل، حملته لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، والتى تُجرى العام المقبل.

 

ونقلت المجلة على موقعها الإلكتروني، عن مصادر قالت إنها قريبة من النقاشات الخاصة بحملة بايدن، والتى علمت بالموعد من كبار مساعديه، أن الديمقراطى المخضرم سيعلن ترشحه رسميا، الأربعاء المقبل، عبر مقطع فيديو، موضحة أنه اتخذ قراره بالفعل بشأن الترشح فى وقت سابق.

 

وأشارت المجلة إلى أن السيناتور الديمقراطى السابق جاد للغاية فى نيته الوصول إلى البيت الأبيض، رغم كون تلك المحاولة ليست الأولى ولا الثانية، ورغم اعتقاد الكثيرين أنه لن يتمكن من فِعلها.

 

وأوضحت أن حملة بايدن (76 عاما) ستقوم بشكل كبير على منطق أن مواجهة ترامب تتطلب يدا خبيرة وهادئة لمساعدة الولايات المتحدة على العودة لمسارها الطبيعي.


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