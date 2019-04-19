توجيه اتهام جديد للرئيس السابق لشركة نيسان موتور

طوكيو (رويترز)

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الجمعة أن ممثلى الادعاء فى طوكيو سيوجهون على الأرجح اتهاما آخر بخيانة الأمانة لكارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان موتور فى موعد قريب ربما كان يوم الاثنين عندما تنقضى فترة احتجازه الراهنة.

وألقى القبض على غصن هذا الشهر وللمرة الرابعة للاشتباه فى أنه حاول التربح على حساب نيسان بالاستيلاء على خمسة ملايين دولار.

وغصن فى انتظار محاكمته فى اتهامات أخرى من بينها ارتكاب مخالفات مالية وخيانة الأمانة. وكان قد أخلى سبيله بكفالة قدرها تسعة ملايين دولار فى مطلع مارس آذار بعدما قضى 108 أيام فى السجن، ونفى غصن كل الاتهامات المنسوبة إليه.