video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 05:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

توافد المصريين فى تونس للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الجمعة، 19 أبريل 2019 05:06 م
توافد المصريين فى تونس للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية توافد المصريين على الاستفتاء
(أ ش أ)
إضافة تعليق

توافد أبناء الجالية المصرية منذ صباح اليوم الجمعة على السفارة المصرية في تونس للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والمساهمة في صناعة مستقبل وطنهم.

وعلى الرغم من أن اليوم -الجمعة- هو يوم عمل رسمي في تونس، إلا أن مشاركة المصريين من الجنسين، كانت جيدة مقارنة بعدد الجالية المصرية المحدود في تونس الذي لا يتجاوز المئات.


وقال أحمد سمير رئيس جمعية الصداقة المصرية التونسية، عقب الإدلاء بصوته، لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس، "إن صوت كل مصري بالداخل والخارج أمانة ويجب علينا جميعا المساهمة في بناء مستقبل وطننا من أجل الأجيال القادمة والحفاظ علي مكتسباتنا واستقرار وسلامة أراضينا".


وأضاف أن "كل أبناء مصر بالداخل والخارج بكل الفئات مسلمين وأقباطا، مطالبين بأن يثبتوا للعالم أنهم يقفون خلف بلدهم من أجل بناء مصر الحديثة خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة"، معبرا عن سعادته بوعي الجميع للمشاركة في الاستفتاء، والذي ظهر جليا في تونس رغم صغر عدد الجالية المصرية، كما عبر عن تقديره لوعي المصريين ووطنيتهم في مختلف سفاراتنا في العالم وتوافد أبناء مصر بالخارج للإدلاء بأصواتهم، واختتم حديثه بجملة "تحيا مصر عزيزة أبية".


من جانبه، قال محمد نجاح، مصري يعمل بتونس، أنه شارك اليوم في الإدلاء بصوته للتعبير عن رأيه في التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أنه بغض النظر عن موافقته او رفضه للتعديلات، إلا أنه حرص على استخدام حقه الدستوري في التعبير عن رأيه والمساهمة في رسم مستقبل أفضل لمصر. ودعا نجاح كافة المصريين في الخارج بالتوجه إلى المقرات الانتخابية التي توفرها السفارات في مختلف دول العالم للتأكيد على مشاركتهم في تحديد مستقبل بلدهم.
وقال رشدي إمبابي، مصري مقيم بتونس، إنه جاء مع بعض أصدقائه من إحدى المدن الساحلية التي تبعد عن تونس العاصمة للمشاركة والإدلاء بصوته في التعديلات الدستورية. 


وأشاد إمبابي بالجهود التي بذلتها السفارة المصرية بتونس لتسهيل عمليات التصويت، وكذلك توفير كافة المعلومات عن مواد الدستور التي تم تعديلها أمام المصريين الراغبين في التعرف على مزيد من المعلومات حول تلك التعديلات. 


وأضاف أن الجالية المصرية في تونس ليست بالكبيرة، وربما لا تزيد عن المئات لكن جزء كبير منهم جاء اليوم للمشاركة في الاستفتاء، متوقعا المزيد من الإقبال من المصريين في تونس على الإدلاء بأصواتهم خلال بقية أيام الاستفتاء، والتي توافق أيام العطلة الرسمية، خاصة المتواجدون بالقرب من تونس العاصمة.


من جانبها، أكدت إسراء الشماع، مصرية تعمل بإحدى المؤسسات الدولية بتونس، أنها حرصت على المشاركة الإيجابية في الاستفتاء صباح اليوم قبل التوجه إلى عملها ورغم بُعد مقر السفارة عن محل إقامتها، لكنها كانت حريصة على القدوم وممارسة حقها كمواطنة مصرية والتعبير عن رأيها في التعديلات الدستورية. 


وكانت السفارة المصرية بتونس قد فتحت أبوابها في وقت مبكر من صباح اليوم أمام أبناء الجالية المصرية في تونس للإدلاء بأصواتهم، وحرصت على تسهيل عملية المشاركة في الاستفتاء مع توفير كافة المعلومات عن التعديلات التي جرت على بعض مواد الدستور، وإتاحتها لجميع الراغبين في التعرف عليها.

 
ودعت السفارة من خلال عدة وسائل، سواء مواقع التواصل الاجتماعي أو التواصل المباشر أبناء الجالية المصرية بتونس، للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في صناعة مستقبل بلدهم.


وعلى مدار الأيام الثلاثة للاستفتاء اليوم وغدا وبعد غد، ستفتح السفارة المصرية بتونس أبوابها أمام الجالية للإدلاء بأصواتهم اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء تنفيذا لتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير مصر بواشنطن: المصريون حريصون على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

أصغر ناخب فى الكويت "21يوما" يشارك والديه فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

البرلمان العربى يشارك بوفد لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

ترقبوا.. "اليوم السابع" تنفرد بأول حوار مع رئيس البرلمان بعد التعديلات الدستورية

تحالف حقوقى دولى يتابع الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. "ماعت" تقود البعثة الدولية بـ69 متابعا من جنسيات مختلفة.. أيمن عقيل: المشاركة هى الضمانة الوحيدة لتعزيز الديمقراطية.. ونقف على مسافة واحدة من كل الآراء

انطلاق تصويت المصريين فى هيوستن وشيكاغو على التعديلات الدستورية

سفير مصر بالكويت: انسيابية بالتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

صور.. سفير مصر باليابان يدلى بصوته فى استفتاء التعديلات الدستورية

الاستفتاء

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري

التعديلات_الدستوريه




لا تفوتك
ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة