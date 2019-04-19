تموين الإسكندرية يضبط 400 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الأدمى

الإسكندرية أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية وشرطة التموين حملة مكبرة على الأسواق، وأسفرت عن ضبط المدير المسئول عن محل لبيع الاسماك المملحة والمدخنة – دائرة قسم شرطة مينا البصل "بمحافظة الإسكندرية" لحيازته وتجميعه كمية من الأسماك قدرها "400" أربعمائة كيلو جرام "أسماك بورى مملح "فسيخ" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

وتم فحص المضبوطات ووفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمامورية من مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.