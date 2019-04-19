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تعرف على كيفية التعامل مع الناخبة المنتقبة خلال الاستفتاء على الدستور

الجمعة، 19 أبريل 2019 01:20 م
تعرف على كيفية التعامل مع الناخبة المنتقبة خلال الاستفتاء على الدستور منتقبة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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تسهيلا على المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من الإجراءات للتسهيل عليهم خلال أيام الاستفتاء.

وينشر "اليوم السابع" كيفية التعامل مع المرأة المنتقبة خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كمل يلى:.

1-يتم التأكد من شخصية المرأة المنتقبة، وعدم سبق غمس أحد أصابعها فى الحبر الفسفورى بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات أعضاء اللجنة.

2- فى حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها.

 

 

 

 

 


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