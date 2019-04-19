تشيلى تبدى استعدادها للمساعدة فى ترميم كاتدرائية نوتردام

سانتياجو (أ ش أ)

أعلن الرئيس التشيلى سيبستيان بينييرا، أن بلاده مستعدة لتقديم "هبة" من النحاس والخشب إلى فرنسا فى إطار إعادة بناء كاتدرائية نوتردام فى باريس التى اجتاحها حريق ضخم يوم الاثنين الماضى.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن بينييرا أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون اقترح خلاله "مساهمة تشيلى فى إعادة بناء هذا الصرح التاريخى"، وفق ما جاء فى بيان للرئاسة التشيلية.

وأوضحت الرئاسة التشيلية أن الرئيس الفرنسى "عبّر عن تقديره لهذه المبادرة القيمة" وستقرر السلطات المكلفة بإعادة البناء الترتيبات العملية المتعلقة باستلام هذه المساعدة.

يشار إلى أن تشيلى هى المنتج الرئيسى للنحاس فى العالم ومصدّر كبير للخشب.

واندلع حريق هائل - الاثنين الماضى - فى كاتدرائية نوتردام بباريس التى تعد إحدى أشهر الكاتدرائيات الكاثوليكية فى العالم وأحد رموز العاصمة الفرنسية، بالتزامن مع أعمال ترميم كانت تجرى فى هذا المبنى التاريخي، ولا يزال الغموض يلف سبب الحادث المأساوى الذى أثار صدمة فى جميع أنحاء العالم.