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تزايد أعداد المصريين للاستفتاء على تعديلات الدستور بقنصلية جدة ×10 صور

الجمعة، 19 أبريل 2019 03:53 م
تزايد أعداد المصريين للاستفتاء على تعديلات الدستور بقنصلية جدة ×10 صور قنصل مصر فى جدة مع المصوتين
كتب محمد رضا
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تزايدت أعداد المصريين فى السعودية، المتوافدين على القنصلية العامة المصرية فى مدينة جدة، للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر القنصلية، والذين كان فى استقبالهم السفير حازم رمضان، القنصل العام لمصر فى جدة.

واحتشد المصريون المتوافدون على قنصلية مصر فى جدة، أمام اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى هذا الاستحقاق الوطنى الهام، كما التقطوا الصور التذكارية رافعين الأعلام المصرية بجوار السفير حازم رمضان، القنصل العام لمصر فى جدة، الذى حرص على متابعة سير عملية الاستفتاء داخل القنصلية لحظة بلحظة.

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قنصر مصر فى جدة مع الناخبين

 

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صورة تذكارية لقنصل مصر فى جدة مع المصوتين

 

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أبناء الجالية المصرية داخل القنصلية العامة فى جدة

 

وتجرى عملية التصويت فى 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

ووفقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد فى الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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إقبال كثيف للمشاركة باستفتاء الدستور بالقنصلية فى جدة

 

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قنصل مصر فى جدة وسط المصوتين

 

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أجواء احتفالية أثناء الاستفتاء على الدستور بالقنصلية فى جدة

 

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المصريون فى جدة يحتفلون بالاستفتاء على الدستور

 

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عملية الاستفتاء داخل القنصلية المصرية فى جدة

 

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الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالقنصلية المصرية فى جدة

 

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المصريون يحتفلون بالاستفتاء على الدستور

 

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أعلام مصر تتوج احتفالات المصريين بالاستفتاء على الدستور

 


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