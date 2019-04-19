بوريس جونسون يعزز منافسته على زعامة "المحافظين" بمكتب فى "ويستمنستر"

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن بوريس جونسون، نائب حزب المحافظين، ووزير الخارجية البريطاني السابق، كثف من سعيه للمنافسة على زعامة الحزب وذلك من خلال حصوله على مكتب ذو قيمة عالمية فى قلب "ويستمنستر"، حيث يحتوى على غرف شاسعة تكفى لاستيعاب فرق حملته الانتخابية.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التحول سيسمح لوزير الخارجية السابق - الذى لا يزال المرشح الأوفر حظا لخلافة زعيمة الحزب تيريزا ماي - بتنسيق الجهود بشكل أفضل لكسب دعم نواب حزب المحافظين في المنافسة التي تلوح في الأفق.

وعلى النقيض من ذلك ، كان مكتب جونسون السابق أصغر وأبعد من بورتكوليس هاوس فى منطقة "ويستمنستر"، حيث يتجمع النواب لتناول الطعام وعقد اجتماعات غير رسمية في الفناء الكبير.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يبدأ فيه المحافظون على مستوى القاعدة الشعبية شحذ جهودهم للإطاحة برئيسة الوزراء بعد إخفاقها في تسليم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الوقت المحدد، وذلك عن طريق عقد اجتماع عام غير عادى للمؤتمر الوطنى للمحافظين.