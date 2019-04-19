video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 04:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"بلدك تستحق - تحيا مصر".. تزايد أعداد المصريين للاستفتاء على الدستور فى دبى

الجمعة، 19 أبريل 2019 03:01 م
"بلدك تستحق - تحيا مصر".. تزايد أعداد المصريين للاستفتاء على الدستور فى دبى المصريون فى دبى
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

تزايد أعداد المصريون فى دبى، على المشاركة فى الإدلاء بأصواتهم على الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر القنصلية فى دبى.

كما حرص القائمون على نادى جمهورية مصر العربية فى رأس الخيمة، على تسهيل إجراءات الاستفتاء على أبناء الجالية المصرية من توفير أتوبيسات مكيفة تنقلهم لمقر القنصلية فى دبى لأداء الواجب الوطنى، مع توفير المياه لتحمل مشقة الانتقال للقنصلية، رافعين شعار "بلدك تستحق - تحيا مصر".

57216604_2139949479391684_2903910556572319744_n
 

واستقبلت القنصلية أبناء الجالية المصرية فى دبى والعديد من المدن المجاورة، للمشاركة فى الواجب الوطنى للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتمتد عملية الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً، وعمت البهجة على أبناء الجالية المصرية الذين أكدوا على دعمهم لمشروعات التنمية والتطوير ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

57227795_2139949339391698_7022644795977760768_n
 

وتوافد الآلاف من المصريين فى الخارج أمام السفارات المصرية للمشاركة فى الاستفتاء واصطفوا طوابيرا طويلة للتصويت من أجل مستقبل أفضل لبلادهم ومساندة الزعيم عبد الفتاح السيسى، لاستكمال مسيرة التطوير والتنمية.

57238863_2139949026058396_2022944452707876864_n
 

وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

57402306_2139949082725057_1357874023962247168_n
 

ووفقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد في الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.

57936082_2139949156058383_1838612238844297216_n
 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

58378552_2139949389391693_3499695041050312704_n
 

 

58383014_2139949259391706_885106254769291264_n
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو..على رقصة التنورة.. المصريون فى دبى يشاركون باستفتاء تعديلات الدستور

رجاء الجداوى: نعم لتعديلات الدستور.. والرئيس السيسى شغال كويس لمصلحة الشعب

‎صور.. المصريون فى دبى يصطفون للمشاركة بالاستفتاء على تعديلات الدستور

اليوم السابع بلس

دبى

دبي

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري




لا تفوتك
ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة