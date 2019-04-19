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بعد حبس سعد الصغير.. تعرف على عقوبة التهرب من الضرائب

الجمعة، 19 أبريل 2019 04:30 ص
بعد حبس سعد الصغير.. تعرف على عقوبة التهرب من الضرائب سعد الصغير
كتب أحمد حسنى
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عاقبت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفى، المطرب سعد الصغير بالحبس سنة وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف، فى اتهامه بالتهرب من سداد مليون و320 ألفًا و197 جنيهًا لمصلحة الضرائب.

 

ويوضح "اليوم السابع" عقوبة التهرب الضريبى بعد صدور عدة أحكام تجاه أكثر من فنان بتهمة التهرب الضريبى.

 

يقول المحامى بالنقض خالد محمد، إن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

 

وأضاف المحامى بالنقض، أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.


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