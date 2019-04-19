بدء التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالجزائر

الجزائر أ ش أ

بدأت صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر السفارة المصرية بالجزائر.

وفتحت السفارة أبوابها لأبناء الجالية المصرية بالجزائر فى تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلى (العاشرة بتوقيت القاهرة) حيث بدأ المصريون المقيمون فى الجزائر فى التوافد على مقر السفارة.

ويتواجد طاقم السفارة بقيادة السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر منذ الصباح فى مقر السفارة لمتابعة عملية التصويت .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قررت أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيجرى فى الخارج أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري، وفى الداخل أيام 20 و21 و22 أبريل، مشيرة إلى أن مواعيد الاستفتاء فى الخارج راعت إجازات نهاية الأسبوع للمصريين المقيمين فى الخارج.