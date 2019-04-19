وحرص القوني على أن يكون أول من يدلى بصوته باللجنة، حتى يتفرغ للاشراف على العملية الانتخابية، باعتباره رئيس اللجنة المشرفة عليها في الكويت.

وتواجد سفير مصر لدى الكويت، وجميع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية بالكويت، داخل مقر السفارة منذ الصباح الباكر؛ للاطمئنان على كافة الاستعدادات الخاصة بعملية التصويت، وضمان سيرها وفقا لخطة العمل الموضوعة.

وعلى صعيد آخر، رصد مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، بدء توافد الناخبين من أبناء الجالية المصرية بالكويت على نقاط التجمع ال17 التي حددتها السفارة المصرية بالمناطق التى تشهد كثافة مرتفعة للمصريين، منذ الساعة السابعة صباحا، مثل مناطق الفحاحيل، والمهبولة، وحولى، والمنقف، وخيطان، والجليب، والحساوي؛ حيث استقلوا الحافلات التى وفرتها السفارة بالتنسيق مع رجال الأعمال المصريين والشركات الكويتية، والتى تزينت بالأعلام المصرية، الى منطقة (الجزيرة الخضراء) المواجهة لحى السفارات، ومنها الى مقر السفارة للادلاء بأصواتهم.

واصطفت حشود الناخبين فى طوابير طويلة فى الخيمة التى تم نصبها أمام السور الملاصق لمقر السفارة فى مشهد رائع، فيما خصصت السفارة مسارا خاصا لكبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، والنساء، تيسيرا عليهم خلال ادلائهم بأصواتهم.