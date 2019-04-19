بدء إغلاق كوبرى السيدة عائشة جزئيا للتطوير وإصلاح الفواصل

كتب عبد الرحمن سيد

أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، منذ قليل"منتصف الليل" وحتى الساعة الرابعة عصر غدا السبت كوبرى السيدة عائشة بشكل جزئى لإصلاح الفواصل وتطوير الكوبرى.

وتشمل منطقة الإغلاق الجزئى المسافة من مجرى العيون باتجاه القلعة فيما عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

كما عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، خدماتها لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير الحركة أثناء تنفيذ أعمال إحلال وتجديد البلاطات والفواصل والأسوار الحديدية الخاصة بكوبرى السيدة عائشة بجانب إزالة طبقة الرصف التالفة من أرضية الكوبرى وضبط الميول الهندسية.