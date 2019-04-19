video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 11:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بحرية الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار على الصيادين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة

الجمعة، 19 أبريل 2019 10:33 ص
بحرية الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار على الصيادين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة زورق حربى _ صورة ارشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، النار صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل جنوب قطاع غزة دون وقوع إصابات.

وقال شهود عيان إن زوارق الاحتلال أطلقت النار على مراكب الصيادين قرب سواحل مدينتى خانيونس ورفح عدة مرات قبل أن تبدأ بملاحقتها واجبار الصيادين على مغادرة البحر.

وتنفذ زوارق الاحتلال اعتداءات مستمرة على الصيادين تشمل اطلاق النار والاعتقال ومصادرة المراكب. وأدى الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة إلى نقص قطع غيار مراكب الصيادين، ما تسبب فى توقف عدد من المراكب عن العمل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاحتلال الإسرائيلى يقرر سحب قوات حشدها مؤخرا على حدود غزة

بحرية الاحتلال اﻹسرائيلى

اطلاق النار

الصيادين الفلسطينيين

غزة




لا تفوتك
ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة