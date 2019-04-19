انطلاق تصويت المصريين فى هيوستن وشيكاغو على التعديلات الدستورية

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انطلقت صباح اليوم الجمعة عملية تصويت المواطنين المصريين بقنصليتى مصر فى هيوستن وشيكاغو فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ويواصل أبناء الجاليات المصرية بالخارج التوافد على المقار الانتخابية الفرعية للمشاركة في هذا الاستحقاق المهم، وتجري عملية تصويت المصريين بالخارج في (140) مقرا انتخابيا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج.

وطبقاً للضوابط المنظمة لعملية التصويت تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 9.00 مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.