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انطلاق تصويت المصريين بواشنطن ونيويورك وأوتاوا على التعديلات الدستورية

الجمعة، 19 أبريل 2019 03:22 م
انطلاق تصويت المصريين بواشنطن ونيويورك وأوتاوا على التعديلات الدستورية الاستفتاء بالخارج
واشنطن (أ ش أ)
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بدأ المصريون في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا صباح اليوم الجمعة، فى التوافد على مقر السفارة المصرية بواشنطن والقنصلية المصرية بنيويورك والسفارة المصرية بأوتاوا للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على بعض التعديلات الدستورية.

وكانت البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج ومن بينها بعثاتنا في الولايات المتحدة وكندا قد أتمت استعداداتها لاستقبال أبناء الجالية المصرية في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، والمقرر أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.

ويحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء أكانت سارية أم لا.

وكانت البعثات المصرية في الخارج قد قامت بالتواصل مع الجاليات المصرية بدول الاعتماد من أجل شرح كافة الضوابط والتسهيلات التي تنظم عملية التصويت في الاستفتاء، وذلك في إطار حرص وزارة الخارجية على توفير المناخ الملائم لإجراء عملية التصويت بأكبر قدر ممكن من التيسير على المواطنين، أخذاً في الاعتبار الضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الصدد.

 


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