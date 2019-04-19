انتهاء التصويت فى اليوم الأول للاستفتاء بنيوزيلندا وأستراليا

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

انتهى اليوم الأول لعملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى دول نيوزيلندا وأستراليا، فيما يواصل المصريون بالخارج الاقتراع فى باقى الدول.

ووفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 29 لسنة 2019 بتنظيم تصويت المصريين فى الخارج فى عملية الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، فإنه فى نهاية اليوم الأول من الأيام الثلاثة المحددة للاستفتاء، يعلن رئيس اللجنة ختام هذه العملية ويغلق الصناديق التى تضم أوراق الاقتراع بصورة مؤمنة، ويحرر محضرا بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، ويحفظ المحضر وبطاقات إبداء الرأى المتبقية وكافة أوراق اللجنة فى مظروف أو أكثر بصورة مؤمنة ويعين عليه الحراسة اللازمة.

وتبدأ اللجنة فى عملها فى اليوم التالى بالتحقق من سلامة مقر اللجنة وصناديق الاقتراع والمظاريف التى تحوى أوراق الاقتراع ويتم تحرير محضر بفتح اللجنة يثبت فيه الإجراءات التى اتبعت ويرفق المحضر بباقى أوراق اللجنة.

وتكرر ذات الإجراءات فى نهاية اليوم الثانى وبداية اليوم الثاالث.

فيما يواصل المصريون فى باقى الدول التصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية حيث تجرى الانتخابات فى 140 لجنة انتخابية بالسفارات والقنصليات على مستوى 124 دولة.

ودعا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، المصريين فى الخارج للمشاركة فى عملية الاستفتاء.