video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 01:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الوطنية للانتخابات:تصويت الوافدين فى الاستفتاء سيكون متاحا فى اللجان الفرعية بكل محافظة

الجمعة، 19 أبريل 2019 12:13 م
الوطنية للانتخابات:تصويت الوافدين فى الاستفتاء سيكون متاحا فى اللجان الفرعية بكل محافظة المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
(أ ش أ)
إضافة تعليق

قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمى باسمها، إن تصويت الوافدين فى الاستفتاء على تعديلات بعض مواد الدستور، سيكون متاحًا بكل لجنة فرعية، موضحًا أنه من خلال بطاقة الرقم القومى (صالحة أو غير صالحة)، أو جواز السفر، يمكن للوافد من محافظة أخرى أن يدلى بصوته فى أى مركز انتخابي.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، أن الهيئة اتخذت تدابير للتيسير على المواطنين وضمانا لمنع تكرار التصويت من خلال استخدام الحبر الفسفورى لمن يدلى بصوته، وكذلك مراجعة الكشوف النهائية للمصوتين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يتجاوز بتكرار التصويت.

وأشار المتحدث، إلى أن قاعدة بيانات الناخبين متاحة للاستعلام عنها عبر الموقع الإلكترونى للهيئة عن المراكز الانتخابية، واللجان الفرعية ورقم الكشوف، مشيرًا إلى الهيئة تقوم بتحديث قاعدة بياناتها باستمرار.

وأضاف أن عدد اللجان العامة لتصويت المصريين بالداخل يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، مؤكدًا أن دعوة الناخبين للاستفتاء لممارسة حقهم وواجبهم الوطني، وأن من يمتنع عن التصويت سيخضع لتطبيق القانون بغرامة تصل إلى 500 جنيه.

وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، دعا الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للمشاركة فى الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، بحيث تجرى الانتخابات خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 19 و20 و21 أبريل الجاري، وداخل مصر أيام السبت والأحد والاثنين، 20، و21 و22 أبريل الجاري.

يذكر أن من يحق لهم التصويت فى الاستفتاء، يبلغ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبا وناخبة، منهم نسبة 50.37% من الرجال، و49.63% من النساء، حيث أن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وتخضع عملية الاستفتاء على الدستور لإشراف قضائى كامل، بمشاركة 19 ألفًا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى عيون العرب.. إعلامى خليجى يشيد بمشهد اصطفاف المصريين فى الخارج للتصويت.. مفكر إماراتى للمصريين: لبوا النداء بالمشاركة.. وإعلامية خليجية تكشف مخطط الإخوان للتحريض ضد البلاد

مدير أمن المنوفية: تشكيل غرف عمليات لمتابعة الاستفتاء على الدستور

محافظ المنيا : المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء تعكس الوجه الحضارى لمصر

الاستفتاء

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري

التعديلات_الدستوريه




لا تفوتك
ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة