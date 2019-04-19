الوطنية للانتخابات:تصويت الوافدين فى الاستفتاء سيكون متاحا فى اللجان الفرعية بكل محافظة

(أ ش أ)

قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمى باسمها، إن تصويت الوافدين فى الاستفتاء على تعديلات بعض مواد الدستور، سيكون متاحًا بكل لجنة فرعية، موضحًا أنه من خلال بطاقة الرقم القومى (صالحة أو غير صالحة)، أو جواز السفر، يمكن للوافد من محافظة أخرى أن يدلى بصوته فى أى مركز انتخابي.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، أن الهيئة اتخذت تدابير للتيسير على المواطنين وضمانا لمنع تكرار التصويت من خلال استخدام الحبر الفسفورى لمن يدلى بصوته، وكذلك مراجعة الكشوف النهائية للمصوتين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يتجاوز بتكرار التصويت.

وأشار المتحدث، إلى أن قاعدة بيانات الناخبين متاحة للاستعلام عنها عبر الموقع الإلكترونى للهيئة عن المراكز الانتخابية، واللجان الفرعية ورقم الكشوف، مشيرًا إلى الهيئة تقوم بتحديث قاعدة بياناتها باستمرار.

وأضاف أن عدد اللجان العامة لتصويت المصريين بالداخل يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، مؤكدًا أن دعوة الناخبين للاستفتاء لممارسة حقهم وواجبهم الوطني، وأن من يمتنع عن التصويت سيخضع لتطبيق القانون بغرامة تصل إلى 500 جنيه.

وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، دعا الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للمشاركة فى الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، بحيث تجرى الانتخابات خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 19 و20 و21 أبريل الجاري، وداخل مصر أيام السبت والأحد والاثنين، 20، و21 و22 أبريل الجاري.

يذكر أن من يحق لهم التصويت فى الاستفتاء، يبلغ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبا وناخبة، منهم نسبة 50.37% من الرجال، و49.63% من النساء، حيث أن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وتخضع عملية الاستفتاء على الدستور لإشراف قضائى كامل، بمشاركة 19 ألفًا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع.