الوطنية للانتخابات: انتظام تصويت المصريين بالخارج.. ونتابع الاستفتاء أولا بأول

كتبت هدى أبو بكر

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تتابع أولاً بأول عملية تصويت المصريين فى الخارج فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتى انطلقت منذ مساء أمس الخميس فى عدد قليل من الدول، وتتابعت صباح اليوم منذ التاسعة صباحا – بحسب توقيت كل دولة، مؤكدًا انتظام عملية التصويت فى مقار السفارات والقنصليات بالخارج التى حددتها وأعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك تنسيق بشكل مستمر مع وزارتى الخارجية والهجرة فيما يتعلق بتصويت المصريين فى الخارج من خلال غرف العمليات فى الوزارتين وغرفة العمليات بالهيئة، لرصد أى مشكلات قد تواجه عملية التصويت والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بعملية الاستفتاء.

وتابع: "لكل مصرى بالخارج الحق فى الإدلاء بصوته فى الاستفتاء طالما أنه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى، موضحًا أنه لا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومى سارية".

واستطرد: فى إطار حرص اللجنة على التيسير على الناخبين فإنه إذا كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه فى البطاقة فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.

وأكد أن الهيئة تراهن دائما على وعى وإدراك المصريين وحسهم الوطنى، مضيفًا أن المصريين بالخارج هم جزء أصيل من هذا الوطن، وخروجهم اليوم للمشاركة فى عملية الاستفتاء تحمل الكثير من الرسائل الإيجابية، متوقعا أن تزيد حجم مشاركة المصريين بالخارج بمختلف الدول على مدار اليوم.