النيابة تباشر التحقيق مع متهمين بحيازة أستروكس بمحيط قسم شرطة السلام

كتب أحمد حسنى

تباشر نيابة أول السلام التحقيق مع شابين فى اتهامهما بحيازة كمية من مخدر الستروكس وسلاح أبيض.

وكان رجال الأمن ألقوا القبض على المتهمين فى محيط قسم شرطة أول السلام وبحوزتهما مخدر"الاستروكس" وسلاح أبيض "مطواة".

وجاء القبض بعد تلقى قسم أول السلام ، بلاغا من الأهالى يتهم شابين ببيع مخدر "الاستروكس" فى محيط القسم، فتوجهت قوة إليهم وألقت القبض عليهما وبفحصهما تبين أنهما "م.أ" و"خ.د"، وبحوزتهما كمية من " الاستروكس" وسلاح أبيض "مطواة"، فحررت لهما المحضر اللازم وأحالتهما إلى النيابة العامة.