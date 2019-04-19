المواطنون يحتشدون وينظمون مسيرات احتفالا بماراثون الاستفتاء بالتحرير

كتب إبراهيم أحمد

احتشد عشرات المواطنين فى ميدان التحرير، احتفالا بماراثون الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، حيث شارك المواطنين بسياراتهم للاحتفال علي أنغام الأغانى الوطنية، بقصد حث المواطنين على التصويت على التعديلات الدستورية التى تبدأ غدا السبت، داخل مصر.

وشهدت الاحتفالية التى نظمها عدد من المواطنين العديد من الهتافات الوطنية ورفع إعلام مصر، بالاضافة الي تنظيم مسيرات تجوب ميدان التحرير وشوارع وسط البلد ، كما نظم المواطنون مسيرة حاشدة بالسيارات جابت الميدان رافعين أعلام مصر، لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع المصريين فى الداخل والخارج للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، وذلك بعد وصول كتاب رئيس الجمهورية للهيئة مرفقا به خطاب مجلس النواب النواب بموافقة أغلبيته على التعديلات المقترحة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.