المصريون فى الكويت يشاركون بصور لطوابير الناخبين بالاستفتاء على الدستور

كتبت مريم بدر الدين

شارك القارئ السيد عبد الفتاح، بصورة من طوابير انتخابات المصريين بدولة الكويت، من أمام السفارة المصرية لدى الكويت، للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.



المصريون فى الكويت

وبدأ الناخبون في التوافد على مقر السفارة المصرية لدى الكويت، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي ستبدأ عملية الاقتراع عليها بالنسبة للمصريين في الخارج اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى يوم الأحدالمقبل.

وفى هذا الإطار يدعو "اليوم السابع" من خلال "صحافة المواطن" المصريين فى الخارج للمشاركة بصورهم خلال عمليات الاستفتاء، وأيضًا نقل الأحداث وكل ما هو جديد خلال سير عملية الاستفتاء، ونقل أى مواقف قد تحدث فى اللجان خلال عملية الاستفتاء.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.