video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 10:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المصريون فى الكويت يشاركون بصور لطوابير الناخبين بالاستفتاء على الدستور

الجمعة، 19 أبريل 2019 08:33 ص
المصريون فى الكويت يشاركون بصور لطوابير الناخبين بالاستفتاء على الدستور المصريون فى الكويت
كتبت مريم بدر الدين
إضافة تعليق

شارك القارئ السيد عبد الفتاح، بصورة من طوابير انتخابات المصريين بدولة الكويت، من أمام السفارة المصرية لدى الكويت، للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

1f616ed2-2f2a-44f4-a462-cacecebe9a02
 المصريون فى الكويت 

وبدأ الناخبون في التوافد على مقر السفارة المصرية لدى الكويت، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي ستبدأ عملية الاقتراع عليها بالنسبة للمصريين في الخارج اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى يوم الأحدالمقبل.

وفى هذا الإطار يدعو "اليوم السابع" من خلال "صحافة المواطن" المصريين فى الخارج للمشاركة بصورهم خلال عمليات الاستفتاء، وأيضًا نقل الأحداث وكل ما هو جديد خلال سير عملية الاستفتاء، ونقل أى مواقف قد تحدث فى اللجان خلال عملية الاستفتاء.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير مصر لدى الكويت: اقبال كبير من أبناء الجالية على المشاركة فى الاستفتاء

التعديلات الدستورية

الاستفتاء

الكويت

صحافة المواطن




لا تفوتك
ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة